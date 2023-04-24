Михайловъ Илья
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смерти29.07.1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Михаилъ
Мать: Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Ильинъ Иванъ
Мать ребёнка: Ильина Акулина
Рождение ребёнка
1785
Сын: Ильинъ Василий
Мать ребёнка: Ильина Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Акулина
Смерть
29.07.1817
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан