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Михайловъ Илья

Место рождения

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

29.07.1817

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Михаилъ

Мать: Марфа Михайлова

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Ильинъ Иванъ

Мать ребёнка: Ильина Акулина

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Ильинъ Василий

Мать ребёнка: Ильина Акулина

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Акулина

Смерть
29.07.1817
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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