Ильинъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинъ Василий

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Место рождения

Барабаново

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Михайловъ Илья

Мать: Ильина Акулина

Бракосочетание
29.01.1805

Жена: Ильина Мавра

Военная служба
1809
Военная служба
1809
Рождение ребёнка
03.07.1810

Сын: Ильинъ Афонасий

Мать ребёнка: Ильина Мавра

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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