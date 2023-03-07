Ильинъ Василий
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Михайловъ Илья
Мать: Ильина Акулина
Бракосочетание
29.01.1805
Жена: Ильина Мавра
Военная служба
1809
Военная служба
1809
Рождение ребёнка
03.07.1810
Сын: Ильинъ Афонасий
Мать ребёнка: Ильина Мавра
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно