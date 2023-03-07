Марфа Михайлова
Место рождения
Дата рождения1723
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Петровъ Емельянъ
Отец ребёнка: Петръ
Рождение ребёнка
1751
Сын: Михайловъ Илья
Отец ребёнка: Михаилъ
Рождение ребёнка
1753
Сын: Михайловъ Семенъ
Отец ребёнка: Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаилъ