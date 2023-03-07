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Марфа Михайлова

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Место рождения

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1723

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Петровъ Емельянъ

Отец ребёнка: Петръ

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Михайловъ Илья

Отец ребёнка: Михаилъ

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Михайловъ Семенъ

Отец ребёнка: Михаилъ

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаилъ

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