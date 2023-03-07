Ковригина Евдокия Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковригина Евдокия Евдокимова

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Место рождения

Прудовка, Рождественская волость, Ветлужский уезд

Дата рождения

1718

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1716 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Прудовка, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1741

Сын: Ковригинъ Савва

Отец ребёнка: Ковригинъ Власъ

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Ильина Акулина

Отец ребёнка: Ковригинъ Власъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковригинъ Власъ

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