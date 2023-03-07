Ковригина Евдокия Евдокимова
Место рождения
Дата рождения1718
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Ковригинъ Савва
Отец ребёнка: Ковригинъ Власъ
Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Ильина Акулина
Отец ребёнка: Ковригинъ Власъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковригинъ Власъ