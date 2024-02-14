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ГлавнаяЛюдиИхсанов Гильфан Минханович

Ихсанов Гильфан Минханович

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

10.05.1911

Дата смерти

16.11.1990

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

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1947 г.р.
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КФ
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Место
Комментарий
Рождение
10.05.1911

Отец: Ихсанов Минхан Вильданович

Мать: Ихсанова (Хамитова) Гафия Мусавировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ихсанова (Сабитова) Рабига Атаулловна

Рождение ребёнка
05.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ихсанова (Сабитова) Рабига Атаулловна

Рождение ребёнка
13.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ихсанова (Сабитова) Рабига Атаулловна

Рождение ребёнка
19.03.1947

Сын: Ихсанов Рафис Гильфанович

Мать ребёнка: Ихсанова (Сабитова) Рабига Атаулловна

Рождение ребёнка
26.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ихсанова (Сабитова) Рабига Атаулловна

Рождение ребёнка
25.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ихсанова (Сабитова) Рабига Атаулловна

Рождение ребёнка
07.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ихсанова (Сабитова) Рабига Атаулловна

Рождение ребёнка
19.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ихсанова (Сабитова) Рабига Атаулловна

Смерть
16.11.1990
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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