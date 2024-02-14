Ихсанов Гильфан Минханович
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения10.05.1911
Дата смерти16.11.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1938
Рождение ребёнка
13.01.1942
Рождение ребёнка
19.03.1947
Сын: Ихсанов Рафис Гильфанович
Мать ребёнка: Ихсанова (Сабитова) Рабига Атаулловна
Рождение ребёнка
26.02.1951
Рождение ребёнка
25.11.1953
Рождение ребёнка
07.03.1957
Рождение ребёнка
19.09.1959
Смерть
16.11.1990
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно