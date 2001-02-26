Ихсанов Рафис Гильфанович
Место рожденияд.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Дата рождения19.03.1947
Дата смерти26.02.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
26.02.2001
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно