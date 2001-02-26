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Ихсанов Рафис Гильфанович

Место рождения

д.Ибраево Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

19.03.1947

Дата смерти

26.02.2001

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1947

Отец: Ихсанов Гильфан Минханович

Мать: Ихсанова (Сабитова) Рабига Атаулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.02.2001
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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