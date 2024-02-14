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Ихсанов Минхан Вильданович

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Ихсанов Вильдан Бильданович

Мать: Ихсанова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ихсанова (Хамитова) Гафия Мусавировна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Ихсанова) Зубаржат Минхановна

Мать ребёнка: Ихсанова (Хамитова) Гафия Мусавировна

Рождение ребёнка
10.05.1911

Сын: Ихсанов Гильфан Минханович

Мать ребёнка: Ихсанова (Хамитова) Гафия Мусавировна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Ихсанов Усман Минханович

Мать ребёнка: Ихсанова (Хамитова) Гафия Мусавировна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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