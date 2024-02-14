Ихсанова (Хамитова) Гафия Мусавировна
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Хамитов Мусавир
Мать: Хамитова Фархижан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Ихсанова) Зубаржат Минхановна
Отец ребёнка: Ихсанов Минхан Вильданович
Рождение ребёнка
10.05.1911
Сын: Ихсанов Гильфан Минханович
Отец ребёнка: Ихсанов Минхан Вильданович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Ихсанов Минхан Вильданович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно