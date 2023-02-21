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Бологов Александр Васильевич

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Место рождения

Томская губерния, г.Каинск

Дата рождения

?.10.1896

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Томская губерния, г.Каинск
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Бологова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Спесивцева Пелагея Никитична

Новосибирская обл., г.Каинск (Куйбышев)
Рождение ребёнка
1923

Сын: Бологов Василий Александрович

Мать ребёнка: Спесивцева Пелагея Никитична

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.05.1926

Дочь: Бологова Мария Александровна

Мать ребёнка: Спесивцева Пелагея Никитична

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Бологов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Спесивцева Пелагея Никитична

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.06.1930

Дочь: Бологова Тамара Александровна

Мать ребёнка: Спесивцева Пелагея Никитична

Новосибирская обл., г.Куйбышев
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Бологова Зоя Александровна

Мать ребёнка: Спесивцева Пелагея Никитична

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Военная служба
С ?.09.1943 по ?.05.1944
Присвоена инвалидность после тяжелого ранения 08.01.1944.
Военная награда
07.05.1947
Медаль "За боевые заслуги".
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спесивцева Пелагея Никитична

Смерть
1958
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Был инвалидом после тяжёлого ранения в ВОВ, астматиком. Умер от воспаления лёгких.
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