Бологов Александр Васильевич
Место рожденияТомская губерния, г.Каинск
Дата рождения?.10.1896
Дата смерти1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Томская губерния, г.Каинск
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Бологова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Спесивцева Пелагея Никитична
Новосибирская обл., г.Каинск (Куйбышев)
Рождение ребёнка
1923
Сын: Бологов Василий Александрович
Мать ребёнка: Спесивцева Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
12.05.1926
Дочь: Бологова Мария Александровна
Мать ребёнка: Спесивцева Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
1929
Сын: Бологов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Спесивцева Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
16.06.1930
Дочь: Бологова Тамара Александровна
Мать ребёнка: Спесивцева Пелагея Никитична
Новосибирская обл., г.Куйбышев
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Бологова Зоя Александровна
Мать ребёнка: Спесивцева Пелагея Никитична
Военная служба
С ?.09.1943 по ?.05.1944
Присвоена инвалидность после тяжелого ранения 08.01.1944.
Военная награда
07.05.1947
Медаль "За боевые заслуги".
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1958
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Был инвалидом после тяжёлого ранения в ВОВ, астматиком. Умер от воспаления лёгких.