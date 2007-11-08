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Бологова Тамара Александровна

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Место рождения

Новосибирская обл., г.Куйбышев

Дата рождения

16.06.1930

Дата смерти

08.11.2007

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1930

Отец: Бологов Александр Васильевич

Мать: Спесивцева Пелагея Никитична

Новосибирская обл., г.Куйбышев
Рождение ребёнка
12.04.1953

Сын: Бурлаков Валерий Викторович

Отец ребёнка: Бурлаков Виктор Фёдорович

Челябинская обл., г.Озёрск
Рождение ребёнка
19.11.1957

Сын: Бурлаков Фёдор Викторович

Отец ребёнка: Бурлаков Виктор Фёдорович

Озерск, Озерский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурлаков Виктор Фёдорович

Смерть
08.11.2007
Челябинская обл., г.Озёрск