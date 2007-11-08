Бологова Тамара Александровна
Место рожденияНовосибирская обл., г.Куйбышев
Дата рождения16.06.1930
Дата смерти08.11.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1930
Новосибирская обл., г.Куйбышев
Рождение ребёнка
12.04.1953
Сын: Бурлаков Валерий Викторович
Отец ребёнка: Бурлаков Виктор Фёдорович
Челябинская обл., г.Озёрск
Рождение ребёнка
19.11.1957
Сын: Бурлаков Фёдор Викторович
Отец ребёнка: Бурлаков Виктор Фёдорович
Озерск, Озерский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.2007
Челябинская обл., г.Озёрск