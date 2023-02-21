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Спесивцева Пелагея Никитична

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Место рождения

Томская губерния, г.Каинск

Дата рождения

?.10.1901

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1901

Отец: Спесивцев Никита Васильевич

Мать: Спесивцева Варвара Петровна

Томская губерния, г.Каинск
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Бологова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Бологов Александр Васильевич

Новосибирская обл., г.Каинск (Куйбышев)
Рождение ребёнка
1923

Сын: Бологов Василий Александрович

Отец ребёнка: Бологов Александр Васильевич

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.05.1926

Дочь: Бологова Мария Александровна

Отец ребёнка: Бологов Александр Васильевич

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Бологов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Бологов Александр Васильевич

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.06.1930

Дочь: Бологова Тамара Александровна

Отец ребёнка: Бологов Александр Васильевич

Новосибирская обл., г.Куйбышев
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Бологова Зоя Александровна

Отец ребёнка: Бологов Александр Васильевич

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бологов Александр Васильевич

Смерть
1951
Кемеровская обл., г.Сталинск (Новокузнецк
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