Спесивцева Пелагея Никитична
Место рожденияТомская губерния, г.Каинск
Дата рождения?.10.1901
Дата смерти1951
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1901
Томская губерния, г.Каинск
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Бологова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Бологов Александр Васильевич
Новосибирская обл., г.Каинск (Куйбышев)
Рождение ребёнка
1923
Сын: Бологов Василий Александрович
Отец ребёнка: Бологов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
12.05.1926
Дочь: Бологова Мария Александровна
Отец ребёнка: Бологов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Бологов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Бологов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
16.06.1930
Дочь: Бологова Тамара Александровна
Отец ребёнка: Бологов Александр Васильевич
Новосибирская обл., г.Куйбышев
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Бологова Зоя Александровна
Отец ребёнка: Бологов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1951
Кемеровская обл., г.Сталинск (Новокузнецк