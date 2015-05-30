Бурлаков Виктор Фёдорович
Место рожденияМосква
Дата рождения28.03.1928
Дата смерти30.05.15
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1928
Отец: Бурлаков Фёдор Иванович
Мать: Зазулина Ольга Павловна
Москва
Рождение ребёнка
12.04.1953
Сын: Бурлаков Валерий Викторович
Мать ребёнка: Бологова Тамара Александровна
Челябинская обл., г.Озёрск
Рождение ребёнка
19.11.1957
Сын: Бурлаков Фёдор Викторович
Мать ребёнка: Бологова Тамара Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.05.15