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Бурлаков Виктор Фёдорович

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Место рождения

Москва

Дата рождения

28.03.1928

Дата смерти

30.05.15

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1928

Отец: Бурлаков Фёдор Иванович

Мать: Зазулина Ольга Павловна

Москва
Рождение ребёнка
12.04.1953

Сын: Бурлаков Валерий Викторович

Мать ребёнка: Бологова Тамара Александровна

Челябинская обл., г.Озёрск
Рождение ребёнка
19.11.1957

Сын: Бурлаков Фёдор Викторович

Мать ребёнка: Бологова Тамара Александровна

Озерск, Озерский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бологова Тамара Александровна

Смерть
30.05.15
Озерск, Озерский, Челябинская область
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