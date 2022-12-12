Бурлаков Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1928
Сын: Бурлаков Виктор Фёдорович
Мать ребёнка: Зазулина Ольга Павловна
Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурлакова Лидия Фёдоровна
Мать ребёнка: Зазулина Ольга Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зазулина Ольга Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурлаков Анатолий Фёдорович
Мать ребёнка: Зазулина Ольга Павловна
Смерть
Неизвестно