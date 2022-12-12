Бурлаков Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлаков Фёдор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1928

Сын: Бурлаков Виктор Фёдорович

Мать ребёнка: Зазулина Ольга Павловна

Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурлакова Лидия Фёдоровна

Мать ребёнка: Зазулина Ольга Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зазулина Ольга Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурлаков Анатолий Фёдорович

Мать ребёнка: Зазулина Ольга Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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