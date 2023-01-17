Зазулина Ольга Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1928
Сын: Бурлаков Виктор Фёдорович
Отец ребёнка: Бурлаков Фёдор Иванович
Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурлакова Лидия Фёдоровна
Отец ребёнка: Бурлаков Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурлаков Анатолий Фёдорович
Отец ребёнка: Бурлаков Фёдор Иванович
Смерть
Неизвестно