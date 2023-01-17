Зазулина Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зазулина Ольга Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1928

Сын: Бурлаков Виктор Фёдорович

Отец ребёнка: Бурлаков Фёдор Иванович

Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурлакова Лидия Фёдоровна

Отец ребёнка: Бурлаков Фёдор Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурлаков Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурлаков Анатолий Фёдорович

Отец ребёнка: Бурлаков Фёдор Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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