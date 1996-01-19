Бологова Надежда Александровна
Место рожденияНовосибирская обл., г.Каинск (Куйбышев)
Дата рождения1919
Дата смерти19.01.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Новосибирская обл., г.Каинск (Куйбышев)
Бракосочетание
1941
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Зекунова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Зекунов Иван Савельевич
Новосибирская обл., г.Куйбышев
Бракосочетание
1946
Смена фамилии
1946
Вышла замуж за Гарковенко Ивана Наумовича.
Смерть
19.01.1996
Узбекистан, г.Фергана