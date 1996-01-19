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Бологова Надежда Александровна

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Место рождения

Новосибирская обл., г.Каинск (Куйбышев)

Дата рождения

1919

Дата смерти

19.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Бологов Александр Васильевич

Мать: Спесивцева Пелагея Никитична

Новосибирская обл., г.Каинск (Куйбышев)
Бракосочетание
1941

Муж: Зекунов Иван Савельевич

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Зекунова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Зекунов Иван Савельевич

Новосибирская обл., г.Куйбышев
Бракосочетание
1946

Муж: Гарковенко Иван Наумович

Смена фамилии
1946
Вышла замуж за Гарковенко Ивана Наумовича.
Смерть
19.01.1996
Узбекистан, г.Фергана
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