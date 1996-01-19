Зекунова Галина Ивановна
Место рожденияНовосибирская обл., г.Куйбышев
Дата рождения1942
Дата смерти18.11.1984
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Новосибирская обл., г.Куйбышев
Смена фамилии
1947
Новосибирская обл., г.Куйбышев
Удочерена вторым мужем матери Гарковенко Иваном Наумовичем, смена фамилии на Гарковенко.
Рождение ребёнка
14.08.1962
Сын: Фитищенко Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Фитищенко Анатолий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.11.1984
Узбекистан, г.Фергана