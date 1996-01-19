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Зекунова Галина Ивановна

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Место рождения

Новосибирская обл., г.Куйбышев

Дата рождения

1942

Дата смерти

18.11.1984

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Зекунов Иван Савельевич

Мать: Бологова Надежда Александровна

Новосибирская обл., г.Куйбышев
Смена фамилии
1947
Новосибирская обл., г.Куйбышев
Удочерена вторым мужем матери Гарковенко Иваном Наумовичем, смена фамилии на Гарковенко.
Рождение ребёнка
14.08.1962

Сын: Фитищенко Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Фитищенко Анатолий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фитищенко Анатолий Васильевич

Смерть
18.11.1984
Узбекистан, г.Фергана
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