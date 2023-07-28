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Бологов Владимир Александрович

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Место рождения

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1929

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Бологов Александр Васильевич

Мать: Спесивцева Пелагея Никитична

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1955

Сын: Бологов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Антонина Сергеевна

Рождение ребёнка
08.02.1960

Дочь: Бологова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Антонина Сергеевна

Рождение ребёнка
15.10.1962

Сын: Бологов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Антонина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонина Сергеевна

Смерть
1964
Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край