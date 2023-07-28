Бологов Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
1955
Сын: Бологов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Антонина Сергеевна
Рождение ребёнка
08.02.1960
Дочь: Бологова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Антонина Сергеевна
Рождение ребёнка
15.10.1962
Сын: Бологов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Антонина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонина Сергеевна
Смерть
1964
Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край