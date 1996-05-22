Антонина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.05.1996

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Сын: Бологов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Бологов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
08.02.1960

Дочь: Бологова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Бологов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
15.10.1962

Сын: Бологов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Бологов Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бологов Владимир Александрович

Смерть
22.05.1996
Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
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