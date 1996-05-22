Антонина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.05.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1955
Сын: Бологов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Бологов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
08.02.1960
Дочь: Бологова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Бологов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
15.10.1962
Сын: Бологов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Бологов Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.05.1996
Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край