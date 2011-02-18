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Бологова Мария Александровна

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Место рождения

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

12.05.1926

Дата смерти

18.02.2011

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1926

Отец: Бологов Александр Васильевич

Мать: Спесивцева Пелагея Никитична

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Смена фамилии
?.09.1947
Кемеровская обл., г.Сталинск (Новокузнецк)
Смена фамилии по браку.
Бракосочетание
?.09.1947

Муж: Романов Василий Перфильевич

Кемеровская обл., г.Сталинск (Новокузнецк)
Рождение ребёнка
01.08.1948

Сын: Романов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Романов Василий Перфильевич

Кемеровская обл., г.Сталинск (Новокузнецк)
Рождение ребёнка
02.08.1956

Дочь: Романова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Романов Василий Перфильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.04.1959

Сын: Романов Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Романов Василий Перфильевич

Кемеровская обл., г.Новокузнецк
Смерть
18.02.2011
Москва, город федерального значения Москва
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