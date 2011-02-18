Бологова Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения12.05.1926
Дата смерти18.02.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1926
Смена фамилии
?.09.1947
Кемеровская обл., г.Сталинск (Новокузнецк)
Смена фамилии по браку.
Бракосочетание
?.09.1947
Кемеровская обл., г.Сталинск (Новокузнецк)
Рождение ребёнка
01.08.1948
Сын: Романов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Романов Василий Перфильевич
Кемеровская обл., г.Сталинск (Новокузнецк)
Рождение ребёнка
02.08.1956
Дочь: Романова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Романов Василий Перфильевич
Рождение ребёнка
27.04.1959
Сын: Романов Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Романов Василий Перфильевич
Кемеровская обл., г.Новокузнецк
Смерть
18.02.2011