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Романов Василий Перфильевич

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Место рождения

Троицкий, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

19.10.1923

Дата смерти

16.02.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1923

Отец: не указан

Мать: Романова Мария Михайловна

Троицкий, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
?.09.1947

Жена: Бологова Мария Александровна

Кемеровская обл., г.Сталинск (Новокузнецк)
Рождение ребёнка
01.08.1948

Сын: Романов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Бологова Мария Александровна

Кемеровская обл., г.Сталинск (Новокузнецк)
Рождение ребёнка
02.08.1956

Дочь: Романова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Бологова Мария Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.04.1959

Сын: Романов Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Бологова Мария Александровна

Кемеровская обл., г.Новокузнецк
Смерть
16.02.2005
Москва, город федерального значения Москва
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