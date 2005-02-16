Романов Василий Перфильевич
Место рождения
Дата рождения19.10.1923
Дата смерти16.02.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1923
Отец: не указан
Бракосочетание
?.09.1947
Кемеровская обл., г.Сталинск (Новокузнецк)
Рождение ребёнка
01.08.1948
Сын: Романов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Бологова Мария Александровна
Кемеровская обл., г.Сталинск (Новокузнецк)
Рождение ребёнка
02.08.1956
Дочь: Романова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Бологова Мария Александровна
Рождение ребёнка
27.04.1959
Сын: Романов Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Бологова Мария Александровна
Кемеровская обл., г.Новокузнецк
Смерть
16.02.2005