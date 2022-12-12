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Романова Мария Михайловна

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Место рождения

Пензенская губерния, Наровчатский уезд, с.Кочелаево

Дата рождения

04.07.1898

Дата смерти

10.11.1980

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1898

Отец: Михаил Александрович Романов

Мать: Романова Ирина Ивановна

Пензенская губерния, Наровчатский уезд, с.Кочелаево
Рождение ребёнка
19.10.1923

Сын: Романов Василий Перфильевич

Отец ребёнка: не указан

Троицкий, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.06.1931

Дочь: Паринова Валентина Порфирьевна

Отец ребёнка: Паринов Порфирий Афанасьевич

Новосибирская обл., г.Сталинск (Новокузнецк)
Рождение ребёнка
25.04.1940

Дочь: Паринова Светлана Порфирьевна

Отец ребёнка: Паринов Порфирий Афанасьевич

Кемеровская обл., г.Сталинск (Новокузнецк)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паринов Порфирий Афанасьевич

Смерть
10.11.1980
Кемеровская обл, г.Новокузнецк
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