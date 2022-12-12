Романова Мария Михайловна
Место рожденияПензенская губерния, Наровчатский уезд, с.Кочелаево
Дата рождения04.07.1898
Дата смерти10.11.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1898
Пензенская губерния, Наровчатский уезд, с.Кочелаево
Рождение ребёнка
19.10.1923
Сын: Романов Василий Перфильевич
Отец ребёнка: не указан
Троицкий, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.06.1931
Дочь: Паринова Валентина Порфирьевна
Отец ребёнка: Паринов Порфирий Афанасьевич
Новосибирская обл., г.Сталинск (Новокузнецк)
Рождение ребёнка
25.04.1940
Дочь: Паринова Светлана Порфирьевна
Отец ребёнка: Паринов Порфирий Афанасьевич
Кемеровская обл., г.Сталинск (Новокузнецк)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.11.1980
Кемеровская обл, г.Новокузнецк