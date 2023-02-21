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Паринов Порфирий Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

07.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1931

Дочь: Паринова Валентина Порфирьевна

Мать ребёнка: Романова Мария Михайловна

Новосибирская обл., г.Сталинск (Новокузнецк)
Рождение ребёнка
25.04.1940

Дочь: Паринова Светлана Порфирьевна

Мать ребёнка: Романова Мария Михайловна

Кемеровская обл., г.Сталинск (Новокузнецк)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Мария Михайловна

Смерть
07.03.1944
г.Москва
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