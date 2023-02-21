Паринов Порфирий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти07.03.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1931
Дочь: Паринова Валентина Порфирьевна
Мать ребёнка: Романова Мария Михайловна
Новосибирская обл., г.Сталинск (Новокузнецк)
Рождение ребёнка
25.04.1940
Дочь: Паринова Светлана Порфирьевна
Мать ребёнка: Романова Мария Михайловна
Кемеровская обл., г.Сталинск (Новокузнецк)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.1944
г.Москва