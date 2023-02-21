Михаил Александрович Романов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Александрович Романов

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Место рождения

Пензенская губерния, с.Кочелаево

Дата рождения

1867

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Пензенская губерния, с.Кочелаево
Рождение ребёнка
04.07.1898

Дочь: Романова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Романова Ирина Ивановна

Пензенская губерния, Наровчатский уезд, с.Кочелаево
Смерть
1907
Пензенская губерния, с.Кочелаево
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