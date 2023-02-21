Михаил Александрович Романов
Место рожденияПензенская губерния, с.Кочелаево
Дата рождения1867
Дата смерти1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Пензенская губерния, с.Кочелаево
Рождение ребёнка
04.07.1898
Дочь: Романова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Романова Ирина Ивановна
Пензенская губерния, Наровчатский уезд, с.Кочелаево
Смерть
1907
Пензенская губерния, с.Кочелаево