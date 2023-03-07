Ашихмин Дмитрий (Митка) Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашихмин Дмитрий (Митка) Ефимов

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Место рождения

поч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1672

Дата смерти

1745

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672

Отец: Ашихмин Ефим (Елфимко) Савин

Мать: не указана

поч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Ашихмин Ермолай (Ермил) Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

поч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1692

Дочь: Ксения Дмитриева

Мать ребёнка: не указана

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Ашихмин Остафей Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

поч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1697

Дочь: Ирина Дмитриева

Мать ребёнка: не указана

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
1745
Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
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