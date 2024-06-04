Ашихмин Ефим (Елфимко) Савин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашихмин Ефим (Елфимко) Савин

Место рождения

дер. Назаровская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1625

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1625

Отец: Ашихмин Савва (Савка) Федоров

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1653

Сын: Ашихмин Иван (Ивашко) Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1656

Сын: Ашихмин Семен (Сенка) Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1661

Сын: Ашихмин Дементий (Демка) Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Ашихмин Зот (Зотко) Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1672

Сын: Ашихмин Дмитрий (Митка) Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1678

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