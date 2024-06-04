Ашихмин Ефим (Елфимко) Савин
Место рождениядер. Назаровская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1625
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1625
Отец: Ашихмин Савва (Савка) Федоров
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1653
Сын: Ашихмин Иван (Ивашко) Ефимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1656
Сын: Ашихмин Семен (Сенка) Ефимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1661
Сын: Ашихмин Дементий (Демка) Ефимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1670
Сын: Ашихмин Зот (Зотко) Ефимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1672
Сын: Ашихмин Дмитрий (Митка) Ефимов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1678