(Ашихмина) Ирина Дмитриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1697
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697
Отец: Ашихмин Дмитрий (Митка) Ефимов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Барминская, Кукарская сотня, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762