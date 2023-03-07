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(Ашихмина) Ирина Дмитриева

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Место рождения

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1697

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1672 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697

Отец: Ашихмин Дмитрий (Митка) Ефимов

Мать: не указана

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Барминская, Кукарская сотня, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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