Ашихмин Ермолай (Ермил) Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашихмин Ермолай (Ермил) Дмитриев

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Место рождения

поч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

1740

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Ашихмин Дмитрий (Митка) Ефимов

Мать: не указана

поч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Ашихмин Григорий Ермолаев

Мать ребёнка: не указана

дер. над речкою Поломкою, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1720

Сын: Ашихмин Семен Ермолаев

Мать ребёнка: не указана

дер. над речкою Поломкою, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Ашихмин Илья Ермолаев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1727

Дочь: Агафья Ермолаева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Марья Ермолаева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Ашихмин Константин Ермолаев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. над речкою Поломкою, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1740
дер. над речкою Поломкою, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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