Ашихмин Ермолай (Ермил) Дмитриев
Место рожденияпоч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1690
Дата смерти1740
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: Ашихмин Дмитрий (Митка) Ефимов
Мать: не указана
поч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Ашихмин Григорий Ермолаев
Мать ребёнка: не указана
дер. над речкою Поломкою, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1720
Мать ребёнка: не указана
дер. над речкою Поломкою, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1724
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1727
Дочь: Агафья Ермолаева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Марья Ермолаева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Ашихмин Константин Ермолаев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. над речкою Поломкою, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1740
дер. над речкою Поломкою, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя