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von Holstein-Rendsburg Gerhard VI

Место рождения

Steinburg

Дата рождения

Около 1368

Дата смерти

04.08.1404

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1368

Отец: Henry II

Мать: Von Mecklenburg Ingeborg Princesson

Steinburg
Работа или профессия
1386
Herzog zu Schleswig
Рождение ребёнка
Около 1395

Дочь: Гольштейнская Хедвига

Мать ребёнка: Von Braunschweig-Lüneburg Catherine Elizabeth

Schleswig, Schleswig Danmark
Бракосочетание
1395

Жена: Von Braunschweig-Lüneburg Catherine Elizabeth

Работа или профессия
1403
Graf von Holstein
Работа или профессия
Неизвестно
Graf in Holstein-Rendsburg 1382-1404, Herzog in Schleswig 1386-1404
Смерть
04.08.1404
Bei Suderhamme
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