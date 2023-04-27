von Holstein-Rendsburg Gerhard VI
Место рожденияSteinburg
Дата рожденияОколо 1368
Дата смерти04.08.1404
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1368
Отец: Henry II
Steinburg
Работа или профессия
1386
Herzog zu Schleswig
Рождение ребёнка
Около 1395
Дочь: Гольштейнская Хедвига
Мать ребёнка: Von Braunschweig-Lüneburg Catherine Elizabeth
Schleswig, Schleswig Danmark
Бракосочетание
1395
Работа или профессия
1403
Graf von Holstein
Работа или профессия
Неизвестно
Graf in Holstein-Rendsburg 1382-1404, Herzog in Schleswig 1386-1404
Смерть
04.08.1404
Bei Suderhamme