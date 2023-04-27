von Braunschweig-Lüneburg (Welf) Catherine Elizabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Braunschweig-Lüneburg (Welf) Catherine Elizabeth

Место рождения

Wolfenbüttel, Braunschweig Deutschland(HRR)

Дата рождения

Около 1367

Дата смерти

03.04.1422

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1367

Отец: Herzog von Braunschweig und Lüneburg MAGNUS II

Мать: von Anhalt-Bernburg (von Anhalt-Bernburg) Katharina

Бракосочетание
1395

Муж: von Holstein-Rendsburg Gerhard VI

Рождение ребёнка
Около 1395

Дочь: Гольштейнская (Holstein, Schauenburg) Хедвига

Отец ребёнка: von Holstein-Rendsburg Gerhard VI

Смерть
03.04.1422

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