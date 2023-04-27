von Braunschweig-Lüneburg (Welf) Catherine Elizabeth
Место рожденияWolfenbüttel, Braunschweig Deutschland(HRR)
Дата рожденияОколо 1367
Дата смерти03.04.1422
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1367
Отец: Herzog von Braunschweig und Lüneburg MAGNUS II
Бракосочетание
1395
Рождение ребёнка
Около 1395
Дочь: Гольштейнская (Holstein, Schauenburg) Хедвига
Отец ребёнка: von Holstein-Rendsburg Gerhard VI
Смерть
03.04.1422