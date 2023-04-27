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Гольштейнская (Holstein, Schauenburg) Хедвига

Место рождения

Schleswig, Schleswig Danmark

Дата рождения

Около 1395

Дата смерти

11.11.1436

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1395

Отец: von Holstein-Rendsburg Gerhard VI

Мать: von Braunschweig-Lüneburg (Welf) Catherine Elizabeth

Работа или профессия
Неизвестно
Grevinna zu Holstein, Grevinne av Holsten og Slesvig
Бракосочетание
23.11.1423

Муж: Ольденбург Дитрих Lucky

Рождение ребёнка
1425

Дочь: von Oldenburg (Schleswig-Holstein, Oldenburg) Adelheid

Отец ребёнка: Ольденбург Дитрих Lucky

Рождение ребёнка
01.02.1426

Сын: Ольденбург Кристиан Christiaan

Отец ребёнка: Ольденбург Дитрих Lucky

Рождение ребёнка
1430

Сын: Of Oldenburg Gerhard Quarrelsome

Отец ребёнка: Ольденбург Дитрих Lucky

Смерть
11.11.1436
Похороны
1436

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