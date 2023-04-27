Гольштейнская (Holstein, Schauenburg) Хедвига
Место рожденияSchleswig, Schleswig Danmark
Дата рожденияОколо 1395
Дата смерти11.11.1436
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1395
Работа или профессия
Неизвестно
Grevinna zu Holstein, Grevinne av Holsten og Slesvig
Бракосочетание
23.11.1423
Рождение ребёнка
1425
Дочь: von Oldenburg (Schleswig-Holstein, Oldenburg) Adelheid
Отец ребёнка: Ольденбург Дитрих Lucky
Рождение ребёнка
01.02.1426
Сын: Ольденбург Кристиан Christiaan
Отец ребёнка: Ольденбург Дитрих Lucky
Рождение ребёнка
1430
Сын: Of Oldenburg Gerhard Quarrelsome
Отец ребёнка: Ольденбург Дитрих Lucky
Смерть
11.11.1436
Похороны
1436