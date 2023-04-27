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Henry II

Место рождения

Schloß Gottorp

Дата рождения

Около 1317

Дата смерти

Около 16.11.1389

Пол

Мужской

Отец

Около 1292 г.р.

Мать

Между 1291 и 1299 г.р.

Жена

1340 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1317

Отец: von Holstein-Rendsburg Gerhard III

Мать: von Mecklenburg-Werle (Mecklenburg) Sophie

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1368

Сын: von Holstein-Rendsburg Gerhard VI

Мать ребёнка: von Mecklenburg (von Mecklenburg) Ingeborg Princesson

Рождение ребёнка
Около 1373

Дочь: von Holstein (Van Holstein) Sophia

Мать ребёнка: von Mecklenburg (von Mecklenburg) Ingeborg Princesson

Бракосочетание
1374

Жена: von Mecklenburg (von Mecklenburg) Ingeborg Princesson

Смерть
Около 16.11.1389
Похороны
?.11.1389

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