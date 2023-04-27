Henry II
Место рожденияSchloß Gottorp
Дата рожденияОколо 1317
Дата смертиОколо 16.11.1389
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1317
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1368
Сын: von Holstein-Rendsburg Gerhard VI
Мать ребёнка: von Mecklenburg (von Mecklenburg) Ingeborg Princesson
Рождение ребёнка
Около 1373
Дочь: von Holstein (Van Holstein) Sophia
Мать ребёнка: von Mecklenburg (von Mecklenburg) Ingeborg Princesson
Бракосочетание
1374
Смерть
Около 16.11.1389
Похороны
?.11.1389