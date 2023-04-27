von Mecklenburg (von Mecklenburg) Ingeborg Princesson
Место рожденияMecklenburg Deutschland
Дата рождения1340
Дата смерти26.07.1395
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1340
Рождение ребёнка
Около 1368
Сын: von Holstein-Rendsburg Gerhard VI
Отец ребёнка: Henry II
Рождение ребёнка
Около 1373
Дочь: von Holstein (Van Holstein) Sophia
Отец ребёнка: Henry II
Смерть
26.07.1395
Похороны
Неизвестно