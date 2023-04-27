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von Mecklenburg (von Mecklenburg) Ingeborg Princesson

Место рождения

Mecklenburg Deutschland

Дата рождения

1340

Дата смерти

26.07.1395

Пол

Женский

Отец

1318 г.р.

Мать

1317 г.р.

Муж

Около 1317 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1340

Отец: Herzog von Mecklenburg Albrecht Große

Мать: Gräfin Von Mecklenburg (Eriksdotter) Eufemia

Рождение ребёнка
Около 1368

Сын: von Holstein-Rendsburg Gerhard VI

Отец ребёнка: Henry II

Рождение ребёнка
Около 1373

Дочь: von Holstein (Van Holstein) Sophia

Отец ребёнка: Henry II

Бракосочетание
1374

Муж: Henry II

Смерть
26.07.1395
Похороны
Неизвестно

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