Котов Виктор
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти16.02.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Котов Василий
Упоминание
Неизвестно
Сердечник, на ВОВ ранен в живот
Работа или профессия
Неизвестно
бригадир
Рождение ребёнка
30.03.1950
Сын: Котов Алексей
Мать ребёнка: Котова (Кирюхина) Анна
Родился в «рубашке» в санях по дороге в роддом. Роды принимал его отец Виктор.
Рождение ребёнка
08.04.1960
Сын: Котов Александр
Мать ребёнка: Котова (Кирюхина) Анна
Смерть
16.02.1966
При вскрытии обнаружили большое сердце, «с голову трехлетнего ребенка»