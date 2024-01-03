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Котов Виктор

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Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

16.02.1966

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Котов Василий

Мать: Котов (Рождественская) Анна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Упоминание
Неизвестно
Сердечник, на ВОВ ранен в живот
Работа или профессия
Неизвестно
бригадир
Рождение ребёнка
30.03.1950

Сын: Котов Алексей

Мать ребёнка: Котова (Кирюхина) Анна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Родился в «рубашке» в санях по дороге в роддом. Роды принимал его отец Виктор.
Рождение ребёнка
08.04.1960

Сын: Котов Александр

Мать ребёнка: Котова (Кирюхина) Анна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
16.02.1966
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
При вскрытии обнаружили большое сердце, «с голову трехлетнего ребенка»

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