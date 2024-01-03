Котов (Рождественская) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов (Рождественская) Анна

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Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

02.01.1901

Дата смерти

13.02.1967

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1901

Отец: Рождественский Матвей

Мать: не указана

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Котова) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Котов Василий

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Котова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Котов Василий

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Котова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Котов Василий

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Котов Виктор

Отец ребёнка: Котов Василий

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Котов Николай

Отец ребёнка: Котов Василий

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Котов Евгений

Отец ребёнка: Котов Василий

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
13.02.1967
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Сильно переживала смерть сына Виктора

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