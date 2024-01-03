Котов (Рождественская) Анна
Место рождения
Дата рождения02.01.1901
Дата смерти13.02.1967
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1901
Отец: Рождественский Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Котова) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Котов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Котова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Котов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Котова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Котов Василий
Рождение ребёнка
1922
Сын: Котов Виктор
Отец ребёнка: Котов Василий
Рождение ребёнка
1924
Сын: Котов Николай
Отец ребёнка: Котов Василий
Рождение ребёнка
1925
Сын: Котов Евгений
Отец ребёнка: Котов Василий
Смерть
13.02.1967
Сильно переживала смерть сына Виктора