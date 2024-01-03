Котов Василий
Место рождения
Дата рождения30.07.1901
Дата смерти1934
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1901
Отец: Котов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Котова) Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Котов (Рождественская) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Котова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Котов (Рождественская) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Котова) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Котов (Рождественская) Анна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Котов Виктор
Мать ребёнка: Котов (Рождественская) Анна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Котов Николай
Мать ребёнка: Котов (Рождественская) Анна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Котов Евгений
Мать ребёнка: Котов (Рождественская) Анна
Смерть
1934
Скопин, город Скопин, Рязанская область
Умер от голода, был в Скопине на заработках