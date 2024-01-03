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Котов Василий

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

30.07.1901

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1901

Отец: Котов Семен

Мать: Котова (Агафонова) Наталья

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Котова) Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Котов (Рождественская) Анна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Котова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Котов (Рождественская) Анна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Котова) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Котов (Рождественская) Анна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Котов Виктор

Мать ребёнка: Котов (Рождественская) Анна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Котов Николай

Мать ребёнка: Котов (Рождественская) Анна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Котов Евгений

Мать ребёнка: Котов (Рождественская) Анна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1934
Скопин, город Скопин, Рязанская область
Умер от голода, был в Скопине на заработках

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