Котов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотов Алексей

Котов Алексей

avatar

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

30.03.1950

Дата смерти

10.04.2018

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1950

Отец: Котов Виктор

Мать: Котова (Кирюхина) Анна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Родился в «рубашке» в санях по дороге в роддом. Роды принимал его отец Виктор.
Бракосочетание
10.06.1983

Жена: скрыто настройками приватности

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
07.09.1984

Дочь: (Котова) Светлана

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.04.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.04.2018

Мы используем куки для улучшения работы сайта.