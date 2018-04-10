Котов Алексей
Место рождения
Дата рождения30.03.1950
Дата смерти10.04.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1950
Отец: Котов Виктор
Мать: Котова (Кирюхина) Анна
Родился в «рубашке» в санях по дороге в роддом. Роды принимал его отец Виктор.
Бракосочетание
10.06.1983
Жена: скрыто настройками приватности
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
07.09.1984
Дочь: (Котова) Светлана
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.04.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.04.2018