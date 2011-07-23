Котова (Кирюхина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Кирюхина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1921

Дата смерти

23.07.2011

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1921

Отец: Кирюхин Георгий

Мать: Кирюхин (Кондрашова) Елена

Упоминание
Неизвестно
Отучилась 7 классов
Рождение ребёнка
30.03.1950

Сын: Котов Алексей

Отец ребёнка: Котов Виктор

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Родился в «рубашке» в санях по дороге в роддом. Роды принимал его отец Виктор.
Рождение ребёнка
08.04.1960

Сын: Котов Александр

Отец ребёнка: Котов Виктор

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
23.07.2011
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

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