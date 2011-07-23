Котова (Кирюхина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1921
Дата смерти23.07.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1921
Отец: Кирюхин Георгий
Упоминание
Неизвестно
Отучилась 7 классов
Рождение ребёнка
30.03.1950
Сын: Котов Алексей
Отец ребёнка: Котов Виктор
Родился в «рубашке» в санях по дороге в роддом. Роды принимал его отец Виктор.
Рождение ребёнка
08.04.1960
Сын: Котов Александр
Отец ребёнка: Котов Виктор
Смерть
23.07.2011