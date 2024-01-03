Кирюхин (Кондрашова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирюхин (Кондрашова) Елена

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Место рождения

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

19.05.1898

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1898

Отец: Кондрашов Арсений Игнатьевич

Мать: (Кондрашова) Евдокия Алексеевна

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.08.1921

Дочь: Котова (Кирюхина) Анна

Отец ребёнка: Кирюхин Георгий

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Кирюхина) Александра Даниловна

Отец ребёнка: Кирюхин Георгий

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.11.1925

Дочь: (Каретникова (Кирюхина)) Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Кирюхин Георгий

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.08.1928

Сын: Кирюхин Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Кирюхин Георгий

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1980
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

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