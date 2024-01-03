Кирюхин (Кондрашова) Елена
Место рождения
Дата рождения19.05.1898
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1898
Рождение ребёнка
24.08.1921
Дочь: Котова (Кирюхина) Анна
Отец ребёнка: Кирюхин Георгий
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Кирюхина) Александра Даниловна
Отец ребёнка: Кирюхин Георгий
Рождение ребёнка
17.11.1925
Дочь: (Каретникова (Кирюхина)) Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Кирюхин Георгий
Рождение ребёнка
15.08.1928
Сын: Кирюхин Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Кирюхин Георгий
Смерть
1980