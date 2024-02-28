(Кондрашова) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кондрашова) Евдокия Алексеевна

Место рождения

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

02.08.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
08.04.1879

Муж: Кондрашов Арсений Игнатьевич

Рождение ребёнка
05.09.1881

Сын: Кондрашов Архип Арсениевич

Отец ребёнка: Кондрашов Арсений Игнатьевич

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.05.1892

Дочь: Пелагея Арсеньевна

Отец ребёнка: Кондрашов Арсений Игнатьевич

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.11.1895

Сын: Кондрашов Стефан Арсениевич

Отец ребёнка: Кондрашов Арсений Игнатьевич

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.05.1898

Дочь: Кирюхин Елена

Отец ребёнка: Кондрашов Арсений Игнатьевич

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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