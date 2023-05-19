Самойлова (Прохорова) Марфа Семеновна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти10.02.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1854
Рождение ребёнка
20.02.1855
Отец ребёнка: Самойлов Сила Стефанович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Самойлов Сила Стефанович
Рождение ребёнка
05.04.1862
Отец ребёнка: Самойлов Сила Стефанович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Самойлов Поликарп Силович
Отец ребёнка: Самойлов Сила Стефанович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Самойлов Григорий Силович
Отец ребёнка: Самойлов Сила Стефанович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Пелагея Силовна
Отец ребёнка: Самойлов Сила Стефанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.02.1903