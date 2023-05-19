Самойлова (Прохорова) Марфа Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Прохорова) Марфа Семеновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1837

Дата смерти

10.02.1903

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1854

Муж: Самойлов Сила Стефанович

Рождение ребёнка
20.02.1855

Сын: Самойлов Тимофей Силович

Отец ребёнка: Самойлов Сила Стефанович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Самойлов Семен Силович

Отец ребёнка: Самойлов Сила Стефанович

Рождение ребёнка
05.04.1862

Сын: Самойлов Стефан Силович

Отец ребёнка: Самойлов Сила Стефанович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Самойлов Поликарп Силович

Отец ребёнка: Самойлов Сила Стефанович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Самойлов Григорий Силович

Отец ребёнка: Самойлов Сила Стефанович

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Пелагея Силовна

Отец ребёнка: Самойлов Сила Стефанович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.02.1903
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