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Самойлов Поликарп Силович

Место рождения

Приморск

Дата рождения

1863

Дата смерти

22.01.1922

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Самойлов Сила Стефанович

Мать: Самойлова Марфа Семеновна

Бракосочетание
30.01.1894

Жена: Самойлова Юлиана Константиновна

Рождение ребёнка
08.03.1895

Сын: Самойлов Александр Поликарпович

Мать ребёнка: Самойлова Юлиана Константиновна

Рождение ребёнка
07.08.1897

Сын: Самойлов Матвей Поликарпович

Мать ребёнка: Самойлова Юлиана Константиновна

Рождение ребёнка
13.12.1898

Сын: Самойлов Павел Поликарпович

Мать ребёнка: Самойлова Юлиана Константиновна

Рождение ребёнка
04.08.1902

Дочь: Евдокия Поликарповна

Мать ребёнка: Самойлова Юлиана Константиновна

Рождение ребёнка
28.06.1904

Дочь: Марфа Поликарповна

Мать ребёнка: Самойлова Юлиана Константиновна

Рождение ребёнка
30.01.1908

Сын: Самойлов Василий Поликарпович

Мать ребёнка: Самойлова Юлиана Константиновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.01.1922
Причина смерти: голод
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