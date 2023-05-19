Самойлов Поликарп Силович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти22.01.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
30.01.1894
Рождение ребёнка
08.03.1895
Сын: Самойлов Александр Поликарпович
Мать ребёнка: Самойлова Юлиана Константиновна
Рождение ребёнка
07.08.1897
Сын: Самойлов Матвей Поликарпович
Мать ребёнка: Самойлова Юлиана Константиновна
Рождение ребёнка
13.12.1898
Сын: Самойлов Павел Поликарпович
Мать ребёнка: Самойлова Юлиана Константиновна
Рождение ребёнка
04.08.1902
Дочь: Евдокия Поликарповна
Мать ребёнка: Самойлова Юлиана Константиновна
Рождение ребёнка
28.06.1904
Дочь: Марфа Поликарповна
Мать ребёнка: Самойлова Юлиана Константиновна
Рождение ребёнка
30.01.1908
Сын: Самойлов Василий Поликарпович
Мать ребёнка: Самойлова Юлиана Константиновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.01.1922
Причина смерти: голод