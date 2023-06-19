Самойлов Сила Стефанович
Место рождения
Дата рождения31.07.1835
Дата смерти29.05.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1835
Бракосочетание
10.02.1854
Рождение ребёнка
20.02.1855
Мать ребёнка: Самойлова Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Самойлова Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
05.04.1862
Мать ребёнка: Самойлова Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Самойлов Поликарп Силович
Мать ребёнка: Самойлова Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Самойлов Григорий Силович
Мать ребёнка: Самойлова Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Пелагея Силовна
Мать ребёнка: Самойлова Марфа Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.05.1914
Причина смерти: старость