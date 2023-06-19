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Самойлов Сила Стефанович

Место рождения

Приморск

Дата рождения

31.07.1835

Дата смерти

29.05.1914

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1835

Отец: Самойлов Стефан Ильич

Мать: Самойлова Екатерина Григорьевна

Бракосочетание
10.02.1854

Жена: Самойлова Марфа Семеновна

Рождение ребёнка
20.02.1855

Сын: Самойлов Тимофей Силович

Мать ребёнка: Самойлова Марфа Семеновна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Самойлов Семен Силович

Мать ребёнка: Самойлова Марфа Семеновна

Рождение ребёнка
05.04.1862

Сын: Самойлов Стефан Силович

Мать ребёнка: Самойлова Марфа Семеновна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Самойлов Поликарп Силович

Мать ребёнка: Самойлова Марфа Семеновна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Самойлов Григорий Силович

Мать ребёнка: Самойлова Марфа Семеновна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Пелагея Силовна

Мать ребёнка: Самойлова Марфа Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.05.1914
Причина смерти: старость