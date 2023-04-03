Трафимов Фома
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиМежду 1741 и 1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: Трафим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Фомин Сергей
Мать ребёнка: Афросинья
Рождение ребёнка
Между 1730 и 1734
Сын: Фомин Савва (Акулино
Мать ребёнка: Афросинья
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Фомин Гавриил (Акулино-?)
Мать ребёнка: Афросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арефий (Ульянцево)
Мать ребёнка: Афросинья
Смерть
Между 1741 и 1749