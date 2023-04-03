Трафимов Фома — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трафимов Фома

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

Между 1741 и 1749

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1719 г.р.
Около 1723 г.р.
Около 1724 г.р.
Около 1729 г.р.
Между 1730 и 1734 г.р.
Около 1731 г.р.

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Трафим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1719

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Афросинья

Рождение ребёнка
Около 1723

Дочь: Февронья

Мать ребёнка: Афросинья

Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Фомин Сергей

Мать ребёнка: Афросинья

Михайлов Погост, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1729

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Афросинья

Рождение ребёнка
Между 1730 и 1734

Сын: Фомин Савва (Акулино

Мать ребёнка: Афросинья

Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Фомин Гавриил (Акулино-?)

Мать ребёнка: Афросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арефий (Ульянцево)

Мать ребёнка: Афросинья

Смерть
Между 1741 и 1749
Михайлов Погост, Локнянский муниципальный район, Псковская область
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