Арефий (Ульянцево) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефий (Ульянцево)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1680 г.р.

Мать

Между 1685 и 1700 г.р.

Дети

Между 1757 и 1766 г.р.
Около 1764 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трафимов Фома

Мать: Афросинья

Рождение ребёнка
Между 1757 и 1766

Сын: Арефьев Леонтий деверь

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Арефьев Фома деверь

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арефьев Левъ

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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