Арефий (Ульянцево)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трафимов Фома
Мать: Афросинья
Рождение ребёнка
Между 1757 и 1766
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Арефьев Фома деверь
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арефьев Левъ
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно