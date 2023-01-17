деревня Михайлов Погост, деревня Михайлов Погост, Локнянский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Михайлов Погост

Локнянский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Великолуцкий уезд
3725Михайловский, погост.при рч. Дракуше.729134748Церквей православных 2. Почтовая станция. Волостное правление. Торжки: 7 янв., в день св. Троицы, 15 авг., 8 окт., 23 нояб.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Псковская губерния, Великолуцкий уезд, Михайловская волость
135. Михайлов, погост, волостное правление (уездный город в 27 верстах), 2 церкви православные, 8 лавок, 2 син., постоялый двор, 5 трж. В 2 верстах — церковь православная Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Локнянский район
60400Михайлов Погостдеревня56°49'с.ш.30°01'в.д.O-36-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Локнянский муниципальный район, Сельское поселение Михайловская волость
58618444101д Михайлов Погостдеревня
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