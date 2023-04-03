(Фомина) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фомина) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1680 г.р.

Мать

Между 1685 и 1700 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: Трафимов Фома

Мать: Афросинья

Смерть
Неизвестно
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