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(Фомина) Ирина
(Фомина) Ирина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1729
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Трафимов Фома
Около 1680 г.р.
Мать
(Иванова) Афросинья
Между 1685 и 1700 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИА
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец:
Трафимов Фома
Мать:
Афросинья
Смерть
Неизвестно
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