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Маркова Дарья Емельяновна

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Место рождения

д. Жданухинская, д. Олинцы (2-е), д. Марковы, д. Макаровы (Лубягинский приход, Югринская волость)

Дата рождения

16.03.1848 ст.

Дата смерти

Около 1908 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1848 ст.

Отец: Марков Емельян Киприанович

Мать: - Варвара Семёновна

д. Жданухинская, д. Олинцы (2-е), д. Марковы, д. Макаровы (Лубягинский приход, Югринская волость)
Бракосочетание
05.11.1867 ст.

Муж: Чучкалов Михаил Василисков

Бракосочетание
05.11.1867 ст.

Муж: Чучкалов Михаил Василисков

Рождение ребёнка
Вычислено 1876 ст.

Дочь: Чучкалова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Чучкалов Михаил Василисков

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1880 ст.

Сын: Тючкалов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Чучкалов Михаил Василисков

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1884 ст.

Сын: Чучкалов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Чучкалов Михаил Василисков

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1889 ст.

Дочь: Чучкалова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Чучкалов Михаил Василисков

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1889 ст.

Сын: Чучкалов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Чучкалов Михаил Василисков

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1908 ст.
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