Маркова Дарья Емельяновна
Место рожденияд. Жданухинская, д. Олинцы (2-е), д. Марковы, д. Макаровы (Лубягинский приход, Югринская волость)
Дата рождения16.03.1848 ст.
Дата смертиОколо 1908 ст.
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.03.1848 ст.
Отец: Марков Емельян Киприанович
Мать: - Варвара Семёновна
д. Жданухинская, д. Олинцы (2-е), д. Марковы, д. Макаровы (Лубягинский приход, Югринская волость)
Бракосочетание
05.11.1867 ст.
Бракосочетание
05.11.1867 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1876 ст.
Дочь: Чучкалова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Чучкалов Михаил Василисков
Рождение ребёнка
23.09.1880 ст.
Сын: Тючкалов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Чучкалов Михаил Василисков
Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1884 ст.
Отец ребёнка: Чучкалов Михаил Василисков
Рождение ребёнка
08.04.1889 ст.
Дочь: Чучкалова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Чучкалов Михаил Василисков
Рождение ребёнка
08.04.1889 ст.
Сын: Чучкалов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Чучкалов Михаил Василисков
Смерть
Около 1908 ст.