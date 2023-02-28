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Тючкалов Александр Михайлович

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Место рождения

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

23.09.1880 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1880 ст.

Отец: Чучкалов Михаил Василисков

Мать: Маркова Дарья Емельяновна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1901 ст.

Дочь: Тючкалова Афанасия Александровна

Мать ребёнка: - Матрона Николаевна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1903 ст.

Сын: Тючкалов Григорий Александрович

Мать ребёнка: - Матрона Николаевна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1905 ст.

Сын: Тючкалов Павел Александрович

Мать ребёнка: - Матрона Николаевна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
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