Тючкалов Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения23.09.1880 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1880 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1901 ст.
Дочь: Тючкалова Афанасия Александровна
Мать ребёнка: - Матрона Николаевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1903 ст.
Сын: Тючкалов Григорий Александрович
Мать ребёнка: - Матрона Николаевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1905 ст.
Сын: Тючкалов Павел Александрович
Мать ребёнка: - Матрона Николаевна