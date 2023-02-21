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- Матрона Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1881 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1901 ст.

Дочь: Тючкалова Афанасия Александровна

Отец ребёнка: Тючкалов Александр Михайлович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1903 ст.

Сын: Тючкалов Григорий Александрович

Отец ребёнка: Тючкалов Александр Михайлович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1905 ст.

Сын: Тючкалов Павел Александрович

Отец ребёнка: Тючкалов Александр Михайлович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
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