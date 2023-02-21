- Матрона Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1881 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1881 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1901 ст.
Дочь: Тючкалова Афанасия Александровна
Отец ребёнка: Тючкалов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1903 ст.
Сын: Тючкалов Григорий Александрович
Отец ребёнка: Тючкалов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1905 ст.
Сын: Тючкалов Павел Александрович
Отец ребёнка: Тючкалов Александр Михайлович