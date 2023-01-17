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Тючкалов Павел Александрович

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Место рождения

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1905 ст.

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Вычислено 1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1905 ст.

Отец: Тючкалов Александр Михайлович

Мать: - Матрона Николаевна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
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